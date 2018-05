Nordex: HV steht an!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Bei Nordex könnte es in wenigen Tagen interessant werden: Denn am 5. Juni steht die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) des Unternehmens an. Diese soll im Konferenzzentrum des Radisson Blu Hotels in Rostock stattfinden. Die Nordex-Aktie kämpfte zuletzt bekanntlich mit der 10-Euro-Marke, und insofern könnte es interessant sein, was das Management des Unternehmens auf der HV zur aktuellen Lage bzw. im Hinblick ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.