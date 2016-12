Nordex: Die HOFFNUNG stirbt zuletzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

kurz vor dem Ausklingen des aktuellen Jahres hinterlässt Nordex an der Börse immer noch keine gute Figur. In den letzten 12 Monaten ging der Aktienkurs auf Achterbahnfahrt, verlor dann aber im November den Boden unter den Füßen. Seither notieren die Anteile im Keller und es scheint keinen Ausweg zu geben. Doch noch immer hält sich der Optimismus mit Blick auf das neue Jahr und noch immer wird Nordex auf der prestigeträchtigen Conviction Buy List von Goldman Sachs geführt.

Schlimmer geht nimmer?

Im Fokus bei der Bewertung stehen vor allem die zahllosen neuen Aufträge aus aller Welt, die Nordex nicht zuletzt der Übernahme von Acciona Windpower zu verdanken hat. 2017 werden sich viele der Projekte erstmals auch in der Bilanz bemerkbar machen, was tatsächlich für einen guten Schub bei der Aktie führen könnte. Dennoch sollte sich darauf niemand allzu sehr verlassen. Gerade bei Nordex sah viel zu oft alles nach einem sicheren Sieg aus, es ging mit den Anteilen dann aber trotzdem bergab. Auch für das nächste Jahr ist deshalb Vorsicht angesagt. Auch wenn Nordex derzeit auf einem sehr niedrigen Niveau notiert, so lassen sich weitere Verluste nicht automatisch ausschließen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

