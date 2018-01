Nordex: Großer Auftrag sorgt für Euphorie bei den Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

in den vergangenen fünf bis sechs Wochen konnte die Nordex-Aktie von einem positiven Newsflow profitieren. Insbesondere die sich aufhellende Auftragslage dürfte für Erleichterung bei einigen Anlegern und Investoren sorgen. So konnte das Unternehmen bereits gegen Ende des vergangenen Jahres von einem Auftrag seitens des niederländischen Versorgers Vattenfall berichten. Der Auftrag soll 50 Windturbinen und eine Leistung von 180 Megawatt umfassen. Dieser Deal kam damals überraschend zustande.

Positiver Newsflow reisst nicht ab

Kurze Zeit später gab man einen weiteren Auftrag aus Italien bekannt. Dort sollen insgesamt 13 Windturbinen errichtet werden. Das Projekt startet voraussichtlich im dritten Quartal des aktuellen Jahres. Der positive Newsflow den Auftragseingang betreffend riss auch in dieser Woche nicht ab. Nordex soll eigenen Angaben zufolge von zwei internationalen Versorgern einen Auftrag für den Bau von insgesamt 263 Turbinen bekommen haben. Die Leistung würde 820 Megawatt umfassen und die Lieferung soll bereits Mitte 2018 stattfinden.

Einige Hürden sind noch zu bewältigen

Der Kurs der Aktie gewinnt in dieser Woche mehr als 5 %. Charttechnisch hat er damit die erste Hürde gemeistert, nämlich die sekundäre Abwärtstrendlinie. Einige Hürden hat er allerdings noch zu bewältigen, sollte es sich hier um einen technischen Turnaround handeln. Im Bereich zwischen 10-12 Euro je Aktie verläuft ein Kreuzwiderstand. Kann der überschritten werden, könnte das technische Upside-Potential bis zu den beiden langfristigen Wochen-Durchschnitten reichen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.