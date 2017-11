Nordex: Gibt es noch Hoffnung auf eine Kurserholung?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

nachdem es für die Nordex-Aktie zwischen Montag und Donnerstag leicht hinauf ging, folgte am Freitag gleich wieder der Dämpfer mit Kursverlusten von gut 2 %. Chartanalysten weisen dennoch darauf hin, dass die Aktie jetzt nicht mehr ganz so stark zurückgeht wie noch in den Handelssitzungen zuvor. Der TecDAX-Wert kämpft derzeit aus charttechnischer Sicht mit der 9-Euro-Marke, die es unbedingt wieder zu überwinden gilt, da der charttechnische Abwärtstrend bereits stark ausgeprägt ist. Wesentliche neue wirtschaftliche Nachrichten hat es für das Windkraftunternehmen mit Sitz in Rostock nicht gegeben. Dennoch konnte der Kursverfall Ende Oktober erst einmal weitgehend gestoppt werden. Von fundamental orientierten Analysten wird Nordex allerdings nicht gerade mit Lob überschüttet. Nur 10 % der Experten sind der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 45 % wollen Nordex derzeit „halten“, 45 % plädieren für einen „Verkauf“.

Charttechnisch beachtenswert ist das aktuelle 4-Jahres-Tief bei 8,73 Euro vom 25. Oktober. Sobald die Aktie diese Marke unterkreuzt, dürfte es zum tiefen Fall kommen, warnen charttechnischen Analysten.

Technische Analysten: Aktie im klaren Baisse-Modus!

Auch technische Analysten bescheinigen der Aktie derzeit einen deutlichen Abwärtstrend. Die Kurse verlaufen gut 30 % unterhalb der für das langfristige Trendverhalten entscheidenden 200-Tage-Linie. Dies signalisiert weiteren starken Abgabedruck! Neue Tiefstkurse scheinen auch in den kommenden Tagen im Bereich des Möglichen!

