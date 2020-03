Nordex: Gewonnen und doch verloren!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Bullen konnten bei der Nordex-Aktie die letzte Woche mit einer grünen Kerze abschließen und haben dennoch verloren. Im Gegensatz zu anderen Werten am deutschen Aktienmarkt hat die Nordex-Aktie ihr 2020er Jahrestief bereits am 28. Februar bei 9,92 Euro ausgebildet. Es wurde in der vergangenen Woche nicht mehr unterschritten.

Die Bullen waren stattdessen damit beschäftigt, den Nordex-Kurs wieder bis an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung