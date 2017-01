Nordex: Gewinnchance von 100 Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

nach dem Verpassen des eigenen Auftragsziels für 2016 hat die Nordex-Aktie in diesen Tagen deutlich zu kämpfen. Am Markt kam es nicht gut an, dass die Neuaufträge mit einem Gesamtvolumen 3,3 Mrd. Euro 3 Prozent unter den eigenen Erwartungen lagen. Droht nun ein weiterer Rücksetzer, nachdem sich das Papier seit Anfang November deutlich zurückkämpfen konnte? Meiner Meinung nach fällt die Reaktion an den Märkten übertrieben aus, da das Hamburger TecDAX-Unternehmen einen triftigen Grund für die Zielverfehlung lieferte. Denn in Südamerika musste ein Großauftrag auf das nun laufende Jahr verschoben werden, da der Kunde noch die Finanzierung auf die Beine stellen muss. Und aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht aufgehoben. Ganz ähnlich sieht das auch der Analyst Stephan Wulf von der Investmentbank Oddo Seydler, der die Nordex-Aktie weiterhin als stark unterbewertet ansieht. Er hielt an seinem „Buy“-Votum fest und sieht den fairen Kurs bei 39 Euro und damit fast 100 Prozent über dem aktuellen Niveau. Auch Goldman Sachs beließ das Papier zuletzt auf seiner „Conviction Buy List“ mit einem Kursziel von 31 Euro.

Neuer Auftrag in Down Under

Wie das Hamburger Unternehmen nun mitteilte, konnte zum Ende des vergangenen Jahres noch ein Auftrag in Australien eingetütet werden. Bei dem Auftraggeber handele es sich demnach um den Projektierer Acciona Energia. Der Deal beinhalte die Lieferung von 22 Windturbinen vom Typ AW125/3000, die für den Bau des Windparks „Mount Gellibrand“ verwendet werden sollen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse