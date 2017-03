Nordex-Geschäftsbericht 2016: Prognostizierte Ziele erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

ROSTOCK/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex mit Sitz in Rostock und Hamburg hat 2016 seine prognostizierten Ziele erreicht.



Wie das Unternehmen am Donnerstag berichtete, weist der Geschäftsbericht der Gruppe für 2016 eine Umsatzsteigerung um 40 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro aus. Die Marge verbesserte sich danach auf 8,4 Prozent (2015: 7,5 Prozent). Unter dem Strich verdiente Nordex 95,4 Millionen Euro, ein Zuwachs von 82,4 Prozent.

Vor zwei Wochen hatte Nordex einen Wechsel an der Unternehmensspitze angekündigt und den bisherigen Vize-Vorstandschef José Luis Blanco zum Nachfolger von Lars Bondo Krogsgaard bestimmt. Hintergrund war, dass das Unternehmen die ursprünglichen Umsatzprognosen für 2017 und 2018 zurücknehmen musste. Dies hatte einen starken Kursverlust zur Folge. Vor sechs Monaten lag der Kurs noch bei 27,56 Euro, am Donnerstagmittag bei gut 13 Euro. Dies waren allerdings rund 60 Cent mehr als am Vortag./mgl/DP/tos