Nordex: Genau jetzt sind die Bullen gefordert!

Das Chartbild sieht gut aus. Selloff unter hohen Umsätzen, der Übergang in ein ansteigendes Dreieck – und jetzt braucht es nur noch einen kleinen Tick nach oben, dann wäre der Ausbruch eingetütet und der Weg Richtung 21,65/22,05 Euro aus charttechnischer Sicht frei. Also, alles bestens?

Nein, das ist jetzt schon ein entscheidender Moment. Denn noch kann sich das bullishe Szenario auch in Luft auflösen und das Ganze schiefgehen. Der Ausbruch aus diesem Dreieck sollte jetzt schnell gelingen. Der Grund, warum die Zeit drängt, sind die Umsätze.

Die fallen nämlich, wie Sie in der unteren Leiste des Charts sehen, sukzessive, auch jetzt, bei seit einigen Tagen steigenden Kursen. Das heißt: Noch trauen der greifbaren Wende nur wenige Akteure über den Weg, die Masse will wohl abwarten, bis das Dreieck mit Schlusskursen über 20 Euro wirklich nach oben verlassen wurde. Dann würden somit auch die Umsätze deutlich anziehen und den Ausbruch untermauern, was tadellos wäre. Aber:

Das muss eben erst einmal gelingen, dazu müssen einige Akteure nun den ersten Schritt wagen. Ansonsten käme die übliche „ich hab’s doch geahnt“-Reaktion, in der diejenigen, die Nordex zuletzt nach oben getragen haben, zügig aussteigen, weil sie fürchten, dass ein gescheiterter Ausbruchsversuch deutlichen Abgabedruck auslösen könnte. Was auch passieren würde, alleine, weil man so denkt und handelt und nicht, weil es seitens des Unternehmens einen Grund dafür gäbe.

Die Bullen haben hier also noch etwas zu erledigen, das nicht auf die lange Bank geschoben werden darf. Zur Sicherheit würden wir bestehende Positionen mit einem Stoppkurs um 18,85 Euro versehen.