Nordex: Gelingt der Ausbruch nach oben?

Nordex ist an den Börsen zumindest unter Analysten weiterhin beliebt. Der Spezialist für Windkrafträder konnte in den vergangenen Tagen etliche neue Analysen hervorbringen. Dabei bewegte sich der Kurs binnen Wochenfrist nur um -0,2 %, also nur ganz unwesentlich. Innerhalb von zwei Wochen ging es für Nordex um 3,5 % nach unten. Dennoch vermuten zahlreiche Analysten weiterhin hohes Ausbruchspotenzial. Das derzeitige 6-Monats-Hoch von 14,55 Euro wurde am 1. März markiert und ist derzeit 20 % vom Aktienkurs entfernt. Zudem gelang es, das am 23. Juni 2017 erreichte 3-Jahres-Tief von 10,29 Euro wieder deutlich zu distanzieren. Aktuell beträgt der Abstand darauf gut 13 %.

Chartanalysten sind derzeit eher vorsichtiger, da es zwischen 12 Euro und 12,50 Euro eine kleine charttechnische Hürde gibt. Es gelte zunächst, diese Barriere zu überwinden. Dann könnte es zu einem schnellen Kurssprung auf die nächste Hürde bei 14 Euro und darüber hinaus kommen.

Fundamentale Analysten melden sich derzeit kaum zu Wort.

Nordex: Technisch im Abwärtstrend

Investoren sollten sich zudem an den Ergebnissen der technischen Analyse orientieren. Hiernach befindet sich die Aktie nach wie vor in einem breiten Abwärtstrend, da der Wert in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen unterhalb der jeweiligen gleitenden Durchschnittslinie notiert. Auf den GD200 beträgt der Abstand bereits 23 %, sodass Nordex in einem starken Baisse-Modus ist.

Die Aktie verbleibt im roten Bereich. Wird die Hürde bei 12,30 Euro überwunden, kann es aber schnell aufwärts gehen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.