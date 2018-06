Nordex: Ganz stark … der nächste Versuch läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Käufer lassen sich nicht abweisen: Schon wieder wird versucht, die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554) am Zwischenhoch vom Mai bei 11,09 Euro vorbei zu bekommen, mit Zielrichtung an – und natürlich über – die Nackenlinie eines großen Doppeltiefs bei 11,70 Euro, dessen Vollendung endlich die Trendwende für diese Aktie bedeuten würde … nach einem fast zweieinhalb Jahre währenden Abstieg. Der Vorteil der Bullen: Die Zuversicht kehrte Mitte Mai in Form starker Auftragseingänge zurück. Und gelingt es jetzt noch, auch das Chartbild wieder positiv zu gestalten, würden die Leerverkäufer, für die Nordex so lange ein leichtes Opfer war, das Feld räumen, über 11,70 Euro womöglich noch einiges an Shortpositionen einzudecken haben und den Anstieg dadurch noch intensivieren.

Ein spannendes Ringen, aber noch mit offenem Ausgang. Am Freitag und am Montag gelang es, die Käufer zum Handelsende wieder abzuweisen. Wird das auch heute noch versucht? Gut möglich. Und je öfter die Käufer vergebens auf weiter steigende Kurse setzen, desto geringer wird die Zahl derer werden, die sich daran versuchen wollen. Sobald Nordex sich aber auf dem derzeitigen Niveau oder höher zum Handelsende behaupten kann, ob das nun heute gelingt oder morgen, dürfte das schon ein markantes Warnsignal für das bearishe Lager sein, denn der Weg an den entscheidenden Level von 11,70 Euro ist bei dieser recht volatilen Aktie dann ein kurzer.

Wichtig ist, dass Nordex nicht mehr unter das letzte Zwischentief, zugleich das Hoch aus dem April, bei 9,91 Euro fällt. Solange diese Zone hält, behalten die Bullen ihre Chance. Einen Stop Loss Long knapp unter diesen Level zu platzieren, wäre daher unbedingt zu erwägen … ebenso wie ein Zukauf in bestehende Long-Trades, sollte es gelingen, diesen „Deckel“ bei 11,70 Euro zu sprengen und die charttechnische Trendwende damit zu vollenden!

„Nordex: Auf dem Weg zu alter Stärke?“. Lesen Sie hier die exklusive Sonderanalyse – natürlich kostenlos!