Nordex: GLÄNZENDE Geschäfte laut Goldman Sachs!

auch im neuen Jahr zählt die Aktie von Nordex zu den gefragtesten Werten. Nach wie vor bleiben viele Fragen offen, doch die Analysten von Goldman Sachs geben sich weiter optimistisch. In einer neuen Bewertung werden dem Konzern hervorragende Geschäfte bescheinigt zusammen mit einem positiven Ausblick. Die Kaufempfehlung wird bekräftigt, das Kursziel auf 31 Euro festgelegt. Allerdings spricht Goldman Sachs schon seit Monaten in höchsten Tönen von Nordex, eine Rallye lässt aber weiterhin auf sich warten.

Die Zeichens stehen gut!

Zumindest in der ersten Woche hinterlässt Nordex an der Börse einen guten Eindruck und befindet sich auf einem klar erkennbaren Aufwärtstrend. Für die mittelfristige Zukunft stehen die Zeichen weiterhin gut. Prall gefüllte Auftragsbücher und ein gutes Management sind bestmögliche Voraussetzungen auch für den Aktienkurs. Anleger sollten dennoch etwas vorsichtig an die Aktie herangehen. Wirklich schlecht sah es für Nordex in den letzten Monaten nie aus, dennoch gab die Aktie mit einem hervorragenden Newsflow immer weiter nach. Letzte Zweifel bleiben deshalb, Nordex ist aber ganz klar ein ganz heißes Eisen für das Jahr 2017.

