Nordex: Die Fundamentaldaten im Check!

die Nordex Aktie konnte sich in den letzten Handelswochen stabilisieren. Zuvor war das Papier des deutschen Windanlagenbauers nach schwächeren Zahlen und der Präsidentschaftswahl in den USA erheblich gefallen. Die Stabilisierung wird seit der Meldung über den Auftragseingang von 3,3 Mrd. € in 2016 abverkauft. Zudem liegt eine hohe Leerverkaufsquote von 8,4% vor.

Für langfristige Anleger sind die Kapitalrenditen von hoher Bedeutung. Nordex kann eine ordentliche Eigenkapitalrendite von 10,5% vorweisen. Allerdings liegt die Gesamtkapitalrendite bei mageren 3,3%. Auch die operative Marge ist mit 5,1% ebenfalls auf einem niedrigen Level. Positiv kann die relativ niedrige Verschuldung des Unternehmens erwähnt werden. Das operative Ergebnis muss lediglich 1,1 mal aufgewendet werden, um die langfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen.

Im Vergleich mit historischen Werten des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) und Kurs-Buchwert-Verhältnisses (KBV), ist die Nordex Aktie derzeit günstig bewertet. Allerdings liegt das KGV auf Basis der Gewinne in den letzten 12 Monaten immerhin bei 26,1 und das KBV bei 1,8. Damit ist das Papier immer noch kein Schnäppchen.

Die Nordex Aktie ist ein spekulativer Rebound-Kandidat. Die nächsten Unternehmenszahlen werden im Februar 2017 erwartet. Der offizielle Jahresabschluss ist für. Hier können die Weichen für größere Kursbewegungen gestellt werden.

Ein Gastbeitrag von Christian Bauduin.

