Nordex: Für Spannung ist gesorgt!

bei der Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex geht es in den letzten Wochen wieder sukzessive nach oben. Die Talsohle mit dem Jahrestiefpunkt Mitte November scheint durchschritten zu sein. Seither verteuerte sich das Papier um knapp 22 Prozent. Bis zur 200-Tage-Linie, die bei 23,79 Euro verläuft, muss die Aktie noch gut 12 Prozent gutmachen. Sollte auch diese Marke überwunden werden, würde es zu einem neuen Kaufsignal kommen.

Ein spannendes Jahr steht dem Hamburger TecDAX-Unternehmen ohne jede Frage bevor. Wie geht es auf dem wichtigen US-Markt weiter, nachdem sich der kommende US-Präsident Donald Trump während des Wahlkampfes nicht gerade als Freund von Erneuerbaren Energien präsentiert hat? Nordex-Chef Lars Bondo Krogsgaard hatte nach der Wahl und dem damit verbundenen Kurseinbruch zwar versucht zu beschwichtigen und erklärt, dass man keine kurz- und mittelfristigen Konsequenzen durch einen US-Präsidenten Donald Trump befürchte. Aber man weiß ja nie. Auch hierzulande haben sich die Rahmenbedingungen verändert, Aufträge werden von nun an über öffentliche Ausschreibungen vergeben, zudem soll der Windkraft-Ausbau in den attraktiven norddeutschen Gebieten zurückgefahren werden.

Für Manuel Losa von der US-Investmentbank Goldman Sachs ist die Nordex-Aktie nichtsdestotrotz einer der Top-Picks in der Windkraftbranche. Der Analyst rät zum Kauf und sieht den fairen Kurs bei 31 Euro. Er hob die attraktive Bewertung und das stetige Wachstum hervor. Vor allem in Europa und in den USA würden die Geschäfte sehr gut laufen.

