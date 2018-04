Nordex: Frohsinn macht sich breit!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Großaktionär sorgt für Kursanstieg: Nachdem am Mittwoch bekannt wurde, dass der Nordex-Investor Jan Klatten sein Anteilspaket am Windkraftkonzern erhöht hatte, schoss der Aktienkurs des Unternehmens in die Höhe.

Jan Klatten kauft 500.000 Nordex-Papiere zu

Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters habe Klatten über sein Investmentvehikel „momentum-capital" etwa 500.000 Papiere zu einem Durchschnittspreis von je 7,12 Euro erstanden. Der Anteil des Ehepaares Klatten steige

Ein Beitrag von Marco Schnepf.