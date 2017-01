Nordex-Fans lesen das bitte nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

die Hoffnung war groß, als Nordex nach dem Crash-artigen Ausverkauf im November von damals fast 17 EUR auf 21,65 EUR stieg, die am 6. Januar erreicht wurden. Das neue Börsenjahr 2017, so schien es, begann nach den katastrophalen zweiten Halbjahr 2016, halbwegs positiv und hoffnungsvoll. Doch wie schon am 11. Januar mit „Nordex – Ist die Kuh schon vom Eis?“ angedeutet, sieht das Chartbild nicht nach einer nachhaltigen Trendwende aus.

Der steigende Keil, der in der letzten Woche zur Disposition stand, wurde am 11. Januar nun schlagartig nach unten verlassen. Im Tagestief wurde Nordex mit dem höchsten Handelsvolumen seit Mitte November auf zeitweise 19,53 EUR runtergeprügelt. Zwar gab es noch am gleich Tag ein ansehnliches aufbauendes Intraday-Reversal mit entsprechend bullisch anmutender Tageskerze. Doch dieses Reversal wurde nicht direkt gekauft. Im Gegenteil: Drei Handelstage in Folge verlor Nordex danach wieder und die Serie fallender Kurse beläuft sich nun schon auf sieben.

Man kann damit drehen und wenden wie man will, Nordex ist noch nicht reif für eine nachhaltige Trendwende. Da kann auch Goldman Sachs sein Kursziel auf 100 EUR erhöhen. Die Charttechnik und besonders die Kerzen lügen nicht.

Es macht keinen Spaß das zu schreiben, aber Nordex wird wohl weiter verlieren und könnte sich schon bald bei ca. 16 EUR wiederfinden, wo sich erst die nächste Unterstützungslinie findet, an der alle Nordex-Fans auf einen neuen Trendwende-Anlauf setzen könnten.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse