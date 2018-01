Nordex: Famoser Wochenauftakt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

Nordex ist mit einem weiteren Knaller in die neue Börsenwoche gestartet. Der Wert schaffte einen Aufschlag von 3 %. Damit ist die Aktie auf dem Weg, eine sehr wichtige Hürde beiseite zu räumen und darüber hinaus dann Potenziale für weitere 10 % oder mehr zu erschließen, meinen charttechnische Analysten nach einem starken Wochenbeginn. Im Einzelnen: Es ging zeitweise um fast 30 Cent nach oben, sodass Nordex jetzt im laufenden Erholungsprozess nur noch etwas mehr als 30 Cent bis zur runden Grenze von 10 Euro fehlen. Die Eroberung dieser Hürde wäre ein starkes Signal, urteilt die Chartanalyse. Der herrschende Abwärtstrend wäre damit fast endgültig ad acta gelegt. Die Erholungen dürften dann mangels Widerständen zumindest bis 11 Euro problemlos weitergehen. Auch 12 Euro als nächste Obergrenze kommt bereits in Sicht. Das 6-Monats-Hoch bei 12,60 Euro wurde am 8. August 2017 markiert und bietet nun Spielraum für Kursgewinne von gut 30 %. Nach unten hin sollte die Untergrenze bei 9 Euro die Aktie vor einem neuerlichen massiven Sturz bewahren, darunter gibt es auch bei 8 Euro eine weitere Haltezone.

Technische Analysten: Heute verringert sich das Verkaufssignal!

Technische Analysten sehen die Aktie im Abwärtstrend. Der GD200 verläuft bei 10,93 Euro. Der Abstand hat sich mit dem heutigen Tagesgewinn allerdings weiter verringert. Ein mögliches Kaufsignal nach dieser Perspektive ist also nicht allzu weit entfernt!

Sie nennen es „das weiße Gold“!

Die Welt würde ohne dieses Metall nicht mehr auskommen. Lithium ist das neue Öl. Erhalten Sie KOSTENLOS die Namen der 5 Lithium-Aktien, die das Jahr 2017 komplett dominieren werden!

JETZT HIER klicken – Report KOSTENLOS anfordern!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.