Nordex: Die Experten sind in Alarmstimmung!

schweres Kursbeben beim Hamburger Windmaschinenbauer Nordex. Nach einer Umsatzwarnung für 2017 rasselt die Aktie des TecDAX-Unternehmens mit Verlusten im zweistelligen Prozentbereich in den Keller. Doch immer schön der Reihe nach.

Nicht der erste Schocker in diesem Jahr

Wie der Konzern mitteilte, werden für das laufende Jahr nur Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 3,1 bis 3,3 Mrd. Euro erwartet. Zuvor hatte Nordex noch einen Wert von 3,35 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Bei der operativen Rendite (Ebitda-Marge) rechnet das Management um Lars Bondo Krogsgaard mit einer Zielspanne von 7,8 bis 8,2 Prozent, für 2016 geht man von einer Marge von 8,3 Prozent aus. Und auch für das Jahr 2018 ist keine signifikante Verbesserung in Sicht. Während der Umsatz auf 3,4 bis 3,6 Mrd. Euro zulegen soll, sieht die Prognose für die Ebitda-Marge nur einen Wert auf Vorjahresniveau vor. Es ist der zweite schwere Nackenschlag im noch jungen Jahr 2017. Anfang Januar hatte Nordex bei Anlegern noch für Verstimmung gesorgt, da das selbst formulierte Auftragsziel für 2016 nicht eingehalten werden konnte. Und nun das.

Analysten bewerten TecDAX-Titel neu

Im Zuge dessen wurden auch die diversen Banken und Analysehäuser in Aufruhr versetzt. Warburg Research und Independent Research reduzierten ihre Kursziele von 31 auf 21 Euro bzw. 21 auf 17 Euro. Die britische Investmentbank HSBC stufte den Ökostrom-Titel von „Buy“ auf „Hold“ ab und senkte das Kursziel von 25 auf 16 Euro. Analyst Sean McLoughlin sprach von einer bösen Überraschung und bescheinigte Nordex ein Glaubwürdigkeitsproblem. Die Gewinnschätzungen für 2017 und 2018 wurden drastisch nach unten korrigiert.

Ins selbe Horn stieß Analyst Sebastian Growe von der Commerzbank. Auch er passte das Votum von „Buy“ auf „Hold“ an und reduzierte seinen fairen Kurs von 30 auf 18 Euro. Bei der britischen Investmentbank Barclays wurde Nordex von „Overweight“ auf „Underweight“ herabgestuft und das Kursziel um mehr als 50 Prozent von 24 auf 11 Euro gesenkt. Der Experte David Vos äußerte Zweifel an der Wettbewerbsposition von Nordex und hält die Umsatzwarnung nicht für einen einmaligen Ausrutscher.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

