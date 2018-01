Nordex: Es wird endlich mal wieder spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Ich hätte nicht erwartet, dass ich mich schon gleich zu Jahresbeginn mit dieser Einschätzung an Sie wenden würde. Aber tatsächlich wird es bei der Nordex-Aktie erstmals seit rund 14 Monaten mal wieder spannend.

Wenn Sie im vergangenen Jahr schon die eine oder andere meiner Analysen zur Aktie des Windturbinenherstellers gelesen haben, dann kennen Sie meine bis heute gültige Einschätzung: Die Nordex-Aktie war seit Anfang November 2016 kein Investment wert!

Und mit dieser Prognose lag ich lange richtig: Im genannten Zeitraum rauschte der Aktienkurs in der Spitze um etwas mehr als -70% in die Tiefe. Vom Tiefpunkt bei 7,09 Euro am 16. November 2017 hat die Nordex-Notierung inzwischen +37,5% zugelegt. Wie kann es da erst jetzt spannend werden?

Schauen wir dazu einmal gemeinsam auf den folgenden Chart:

Sie erkennen 2 Abwärtstrend-Kanäle: Der erste ab Januar 2016 wurde im Februar 2017 nach unten verlassen. Es bildete sich ein noch steilerer Abwärtstrend-Kanal heraus – ein Signal für eine Trendbeschleunigung.

Mit aktuell 9,75 Euro ist der Nordex-Kurs exakt bis an die Oberseite des letztgenannten Abwärtstrend-Kanals heran gelaufen. Somit besteht – ERST JETZT – eine Chance, dass der steilere Abwärtstrend nach oben verlassen wird.

Sollte die Aktie ein solches Kaufsignal generieren, dann sollte damit ein Ausbruch des On-Balance-Volumens (OBV) aus dessen Abwärtstrend einhergehen. Das OBV verknüpft die täglichen Kursänderungen mit den dazugehörigen Umsätzen und schreibt diese Resultate börsentäglich fort. Somit zeigt Ihnen das OBV das Verhalten der Großinvestoren.

Nur mit deren Unterstützung würde ein Kaufsignal im Chart für mich auch als solches verifiziert. Es wird also spannend sein, zu beobachten, wie sich die Großinvestoren nun verhalten werden!

Ein Beitrag von Andreas Sommer.