Nordex: Es war nicht anders zu erwarten!

Nordex ist mit einem erneuten Kursminus in die Woche gestartet. Chartanalysten sind unverändert der Meinung, dass die Aktie im Baisse-Modus sei und weitere Kursverluste von 40 bis 50 % erleiden könne. Im Detail: Es ging gleich am Montag wieder um mehr als 3 % nach unten. Damit bestätigte Nordex den herrschenden langfristigen Abwärtstrend und bewegt sich kurzfristig auf neue Tiefs zu. Am 15. November hatte die Aktie bei 7,18 Euro das derzeit noch gültige 4-Jahres-Tief erreicht. Es fehlen nur wenige Cent. Darunter sind keine Unterstützungen mehr sichtbar. Insofern würde zumindest ein Rutsch in Richtung 5 Euro nicht überraschen. Die Aktie litt zuletzt zwar unter schlechten Prognosen, dies kann jedoch nicht der Grund für die neuerlich fallenden Notierungen sein. Denn innerhalb der letzten Woche hatte der Wert noch zulegen können, womit die Enttäuschung über die Quartalszahlen angemessen im Aktienkurs eingepreist sein müsste.

Lediglich 5 % der fundamental orientierten Analysten halten Nordex noch die Stange und meinen, die Aktie sei ein „Kauf“. 30 % wollen „halten“, 65 % plädieren für einen „Verkauf“. Dies zeigt die ungünstiger werdende Stimmung um Nordex.

Technische Analysten: Abwärtstrend wird stärker

Der Abwärtstrend wird nach Meinung technischer Analysten immer gravierender. Die 200-Tage-Linie ist nun 65 % entfernt. Dies belegt das starke bearishe Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.