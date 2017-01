Nordex: Es bleibt spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Nordex die Gemüter der Anleger, denn bei der Aktie des Windkraftanlagenbauers geht es in den letzten Wochen endlich wieder bergauf. Tatsächlich scheint die Talsohle mit dem Jahrestiefpunkt Mitte November nun durchschritten zu sein. Geht es nun wirklich aufwärts?

Der Jahrestiefpunkt ist vorbei! Bei der Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex geht es endlich wieder sukzessive nach oben und die Talsohle die Mitte November erreicht wurde scheint durchschritten zu sein. Seither konnte die Aktie schon um knapp 22 Prozent zulegen, doch bis zur 200-Tage-Linie, die bei 23,79 Euro liegt, muss das Papier noch gut 12 Prozent gut machen.

Was nun? Sollte auch die 200-Tage-Linie überwunden werden, dann käme es zu einem neuen Kaufsignal und dass Nordex ein spannendes Jahr vor sich hat ist klar. Denn was auf dem US-Markt passieren wird ist weiter unklar, vor allem weil sich der kommende US-Präsident Donald Trump während des Wahlkampfes nicht gerade als Freund von Erneuerbaren Energien präsentiert hat.

Probleme mit dem USA? Nach der US-Wahl hatte Nordex-Chef Lars Bondo Krogsgaard hatte nach der Wahl und dem damit verbundenen Kurseinbruch zwar erklärt, dass man keine kurz- und mittelfristigen Konsequenzen befürchte. Doch was wirklich geschehen wird ist noch nicht abzusehen.

Probleme in Deutschland? Auch in Deutschland haben sich die Rahmenbedingungen verändert und Aufträge werden ab jetzt über öffentliche Ausschreibungen vergeben. Schließlich soll auch noch der Windkraft-Ausbau in den attraktiven norddeutschen Windgebieten verringert werden.

Derzeit scheint alles offen bei Nordex, doch obwohl das Unternehmen gut verformt, will die Aktie nicht immer mitmachen. Immerhin meint Manuel Losa von der US-Investmentbank Goldman Sachs, dass die Nordex-Aktie dennoch einer der Top-Picks in der Windkraftbranche ist und spricht eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 31 Euro aus. Kann sich Nordex auch in diesem Jahr tapfer halten und eventuell wieder Rückenwind erhalten? Wir bleiben für Sie am Ball.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse