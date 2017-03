Nordex: Erneut Beruhigung – Boden gefunden?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

Nordex war in den vergangenen Tagen und Wochen im Gespräch. Der massive Abwärtstrend ist indes möglicherweise bald beendet. Die Aktie hat allein in den letzten 7 Tagen mehr als 15 % abgegeben. Binnen zwei Wochen war es um knapp 30 % nach unten gegangen. In den vergangenen 6 Monaten beträgt das Minus sogar 45 %. Doch immer noch gibt es positive Stimmen.

Bankanalysten: 10 % noch ruhig

10 % aller Bankanalysten haben die Aktie gegenwärtig noch als Kauftipp auf ihrer Liste. Immerhin 65 % meinen, dass „Halten“ die angemessene Bewertung wäre. Nur 25 % „verkaufen“ den Windenergie-Anlagenhersteller nach den aktuellen Analysen. Wer auf Finanzportalen blättert, sieht indes weitere Research-Häuser, die skeptisch sind.

Aus technischer Sicht hat sich die Lage minimal stabilisiert. Die Aktie befindet sich unverändert in allen zeitlichen Dimensionen im Abwärtstrend. Dennoch ist es in den zurückliegenden vier Tagen unter dem Strich sogar leicht nach oben gegangen.

Die Tiefs vom 27. Februar sind nunmehr bereits wieder knapp 7 % entfernt.

Aus dieser Perspektive ist die Aktie technisch noch nicht im grünen Bereich, könnte aber den Turnaround gegebenfalls schaffen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse