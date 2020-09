Nordex: Erleben wir einen Durchmarsch bis zur 13-Euro-Marke?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Sicher können Sie sich noch daran erinnern, dass wir am 27. August eine Trading-Chance bei Nordex ISIN: DE000A0D6554 aufgezeigt hatten. Im Text konnten Sie lesen: „Unser letzter Trade mit Nordex ISIN: DE000A0D6554 hat nicht funktioniert. So viel Wahrheit muss sein. Die Zahlen kamen bei den Anlegern nicht gut an. Nordex wurde in Folge abgestraft und Nordex musste am 13. August die ...



