Nordex: Erholung ist da!

die Nordex-Aktie war in den letzten Handelstagen kräftig unter die Räder geraten. Natürlich kam das nicht unbegründet – denn das Management des Unternehmens hatte enttäuscht, indem es bei der Umsatzprognose für 2017 zurückrudern musste. Nun sollen es nur noch 3,1 bis 3,3 Mrd. Euro Umsatz werden, und auch die Profitabilität könnte sinken. Das hat bei manchen Anlegern zu einem massiven Vertrauensverlust in die Fähigkeiten des Managements geführt. Das Unternehmen an sich ist indes durchaus aussichtsreich im Wachstumsmarkt Windenergie aufgestellt und so stellt sich für einige Anleger wahrscheinlich die Frage, ob auf dem ermäßigten Kursniveau nun nicht Käufe eine Überlegung wert sein könnten.

Nordex mit Auftrag in den USA (95 Turbinen)

Etwas Hoffnung brachte die Meldung von Nordex, dass man in den USA einen neuen Auftrag erhalten hat, bei dem es um die Errichtung von immerhin 95 Turbinen (3 MW Klasse) geht. Dies geht laut Nordex auf eine Vereinbarung mit – Zitat – „einem großen internationalen Versorger“ zurück. Der Auftrag an sich ist nicht weltbewegend hoch, doch wenn es sich in der Tat um einen finanzkräftigen großen Versorger handelt, könnte es vielleicht zu Folgeaufträgen kommen? Diese Aktie bleibt weiterhin spannend!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

