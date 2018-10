Nordex: Erfreulicher Folgeauftrag!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Diesen Termin können sich Nordex-Aktionäre bereits vormerken: Am 13. November will Nordex die Zahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Das könnte insbesondere in Bezug auf Ebit und die Höhe der Auftragseingänge interessant werden. Kurz vor Ende des 3. Quartals hatte Nordex jedenfalls noch einen schönen Auftrag melden können: Demnach wurde ein Liefervertrag für den Ausbau eines Windparks in den Niederlanden unterzeichnet. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.