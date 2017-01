Nordex: Endlich reagiert auch die Aktie auf gute Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegten hervorragende Nachrichten zu Nordex die Gemüter der Anleger, denn der Windanlagenbauer konnte einen Rekord beim Auftragseingang in Deutschland erreichen. Laut einer Pressemitteilung ist der deutsche Markt für ein Drittel des Gesamtauftragseingangs bei Nordex verantwortlich. Hat diesmal auch die Börse auf die guten Nachrichten reagiert?

Fantastischer Dezember! Ganze 89 Aufträge für Windkraftanlagen in insgesamt 33 Projekten konnte Nordex im Dezember 2016 verzeichnen und erreichte damit eine Auftragssumme, die dem Gesamtjahr 2016 insgesamt 1,17 Milliarden Euro beschert. Dies entspricht nicht nur einem Zugewinn von 28 Prozent, es ist zudem das beste Ergebnis seit der Unternehmensgründung von Nordex im Jahr 1985.

Freude an der Börse! Ganz entgegen den regulären Reaktionen auf gute Nachrichten von Nordex, die oft auf sich warten lassen, reagierte die Börse positiv auf diese Zahlen und die Aktie bleibt weiterhin stabil im Bereich der 20 Euro Marke. Ende Februar findet dann auch die Vorstellung der vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2016 statt und es wird eine Prognose für das laufende Jahr 2017 erwartet.

Das sind endlich einmal gute Nachrichten für Nordex, was die Börse betrifft. Nun muss nur noch abgewartet werden was eine Trump-Regierung so alles mit sich bringt. Wird der neue US-Präsident seine Drohung, den Bereich erneuerbare Energien zurückschrauben zu wollen, in die Tat umsetzen? Und wird Nordex darunter leiden müssen?

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse