Nordex: Eine erste Nagelprobe steht an!

nachdem die Käufer der Nordex-Aktie in den letzten Tagen um eine charttechnische Stabilisierung bemüht waren, hat sich das Chartbild zwar etwas verbessert, aber noch lange nicht wirklich entspannt. Die entscheidende Frage ist derzeit, was haben die Bullen wirklich erreicht? Nicht wirklich viel ist die unbefriedigende Antwort, die uns der Chart derzeit liefert.

Was die Käufer in den letzten Tagen erreicht haben, ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Der Nordex-Kurs konnte sich wieder ein wenig von den im Dezember erreichten Tiefkursen absetzen. Das ist erfreulich, aber mehr auch nicht, denn ein wirklicher Befreiungsschlag ist den Bullen bislang noch nicht gelungen.

Damit die Mühe der vergangenen Tage am Ende nicht vergeblich ist, dürfen die Käufer jetzt nicht nachlassen. Sie müssen ihre Anstrengungen fortsetzen und dafür sorgen, dass der in den letzten Tagen erreichte Abwärtstrend gebrochen wird. Es versteht sich von selbst, dass die Entwicklung am Abwärtstrend für die kommenden Wochen und Monate entscheidend werden kann.

Spannende Zeiten, die über den weiteren Kursverlauf entscheiden

Fällt die Aktie wieder zurück, ohne den Abwärtstrend zu brechen, so wird das Drama wohl weitergehen und tiefere Kurse sind nur noch eine Frage der Zeit. Dies wäre wohl mit Abstand das negativste Szenario für die Bullen.

Aber auch ein Aufbrechen des Trends durch ein einfaches zur Seite Herauslaufen wäre am Ende ein recht unbefriedigendes Zeichen. Der Trend wäre dann zwar gebrochen, doch ohne jede Dynamik. Es fällt schwer sich vorzustellen, woher anschließend ein starkes, anhaltendes Kaufinteresse kommen sollte.

Dieses kann nur entstehen, wenn der Aktienkurs zuvor ein klares Lebenszeichen gesendet hat. Ein dynamischer Bruch des erreichten Abwärtstrends in den nächsten Tagen wäre ein solches Zeichen. Können die Käufer es setzen, verbessert sich die charttechnische Lage langsam. Bleiben sie es schuldig, bleibt alles beim Alten und die Talfahrt der Aktie dürfte auch im neuen Jahr fortgesetzt werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.