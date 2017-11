Nordex: Eine Schwalbe macht noch lange keinen Sommer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

die zuletzt so stark unter Beschuss stehende Nordex-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen wieder ins Gespräch gebracht. Seit dem am 15. November erreichten Mehrjahrestief kletterte der Windkrafttitel immerhin um rund 15 % nach oben. Am Mittwoch konnte sich das Papier mit einem Kursgewinn von gut 6 % sogar an die Spitze des TecDAX setzen. Das ist insofern beachtlich, da die Aktie in jüngerer Vergangenheit in schöner Regelmäßigkeit die rote Laterne im deutschen TecDAX innehatte.

Am Mittwoch war der hohe Tagesgewinn wohl auch einem Großauftrag geschuldet, den das Unternehmen vermelden konnte. Beim Auftraggeber handelt es sich um den Energieversorger Vattenfall, der für einen Windpark in den Niederlanden Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 180 Megawatt bei Nordex bestellt hat. Angesichts der zuletzt notorischen Auftragsschwäche hat diese überraschende Order bei einigen Anlegern wohl wieder etwas Hoffnung aufkommen lassen.

Man sollte die Ruhe bewahren

Dennoch sollte man die Erwartungen jetzt nicht zu hoch hängen, denn auch in der Vergangenheit kam es nach längeren Phasen von Kursrückgängen auch immer wieder zu leichten Kurserholungen, die wahrscheinlich von Tradern initiiert wurden. Doch letztlich legte die Aktie nach kurzer Zeit auch immer wieder den Rückwärtsgang ein und bestätigte damit den übergeordneten Abwärtstrend. Dies lässt sich bis Ende 2015 zurückverfolgen, als die Nordex-Aktie beim Stand von 33,89 Euro ihr Allzeithoch markierte. Seitdem ging es sukzessive bergab, das Papier hat in nicht einmal 2 Jahren mehr als drei Viertel seines Wertes eingebüßt.

Aus wirtschaftlicher Sicht gibt es zudem keinerlei Anzeichen, dass sich die schwache Marktlage, die auch vor Branchengrößen wie Vestas Wind und Siemens Gamesa nicht Halt macht, in naher Zukunft schlagartig verbessern würde. Daher ist es für einen Neuanstieg meines Erachtens noch viel zu früh. Daran ändert auch ein zweifelsohne erfreulicher Großauftrag nichts.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.