Nordex: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer!

Liebe Leser,

Nordex ist mit einem weiteren satten Plus aus dem düsteren Tal herausgekommen und könnte bald wieder Richtung 10 Euro klettern. Dies könnte der charttechnische Eindruck nach den jüngsten Entwicklungen sein. Dennoch warnen Chartanalysten. Dementsprechend ist die Aktie auf dem Prüfstand. Das übergeordnete Bild der Aktie ist deutlich abwärts gerichtet. In den vergangenen Monaten ist die Aktie mit einigen Zwischenstops immer weiter abgerutscht und befindet sich im klaren Baisse-Modus.

Schließlich stehen unter dem Strich weiterhin deutliche Verluste. Auf Sicht von zwei Wochen notiert die Aktie immer noch mit knapp 4 % Prozent im Minus, der letzte Monat bescherte dem Titel sogar einen Kursabschlag von fast 12 %. Immerhin konnte durch das jüngste Aufbäumen die Bilanz binnen einer Woche in ein deutliches Plus von gut 8 % gewandelt werden. So gesehen machen die letzten Tage zwar Mut, doch über den Berg ist die Aktie noch lange nicht. Kommt es zu einem neuerlichen Kursrutsch und fällt die Aktie dabei unter 7,18 Euro, dem derzeitigen 4-Jahres-Tief, könnte es ohne weiteren Halt in die Tiefe gehen. Dann wären sogar Rücksetzer bis auf 5 Euro möglich. Fundamental orientierte Analysten sind derzeit auch nur zu 5 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 30 % wollen „halten“, 65 % „verkaufen“ den Wert.

Technische Analysten: Abwärtstrend intakt

Der Abwärtstrend bleibt aus Sicht der technischen Analysten bestehen. Die Distanz zur 200-Tage-Linie fällt mit über 50 % auch weiterhin sehr groß aus. Daher liegt nach wie vor ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.