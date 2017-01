Nordex: Einbruch der Aktie trotz stabiler Aufträge!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Nordex. Denn obwohl das Unternehmen in den vergangenen Monaten einen steilen Auftragseingang verbuchen konnte und sich das Volumen der Aufträge in Deutschland auf 1,17 Mrd. Euro summierte, reagiert die Aktie – wie immer – nicht wie gewünscht. Die wichtigsten Nachrichten, die in der letzten Woche die Allianz und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Steiler Auftragseingang in den letzten Monaten: Allein im Dezember verzeichnete Nordex 89 Bestellungen für Windturbinenanlagen und das Volumen der Aufträge in Deutschland summierte sich auf 1,17 Mrd. Euro. Zusammen mit der Tochter Acciona Windpower hat Nordex im vergangenen Jahr ein Auftragsvolumen von 3,3 Mrd. Euro erreicht, was einem Anstieg von 33,6 % entspricht. Ganze 34 % entfallen dabei auf Acciona.

Fundamental Gut! Schon in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres erzielte die Nordex-Aktie einen Gewinn von 0,7 Euro, im Gegensatz zu 0,56 Euro im Vorjahr. Die ungehebelte Eigenkapitalrendite allerdings ist mit –1,38 %, aufgrund eines erhöhten negativen Cash-Flows und hohen Investitionen in Sachanlagen, negativ.

Angst vor Trump? Wo die Trump-Politik hinsteuert ist unklar und genau deshalb leidet das Geschäft in den USA. Der reine Auftragseingang kann die Anleger deshalb wohl bisher nicht überzeugen.

Wird Trump Regierung halb so wild und kann die Branche der Erneuerbaren Energien weiter wachsen? Oder muss Nordex bald leiden? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Ihr Robert Sasse