Nordex: Diese Maßnahme schafft Vertrauen bei den Kunden!

der deutsche Windanlagenbetreiber Nordex ist stolz auf seine technologische Errungenschaften im Bereich der Windkraft. Seit einigen Monaten steht das Windturbinenmodell N117/3000 im Fokus der unternehmenseigenen Berichtserstattung. Der neue Typ soll eine um 20 Prozent erhöhte Nennleistung im Vergleich zum Vorgängermodell aufweisen und dennoch keine höheren Lärmbelästigungen verursachen.

Wichtiges Zertifikat liegt vor

Nun meldete das Unternehmen in einer Pressemitteilung, dass das wichtige Einheitenzertifikat nach VDE-AR-N 4120 für das oben genannte Modell erteilt worden sei. Der etwas kryptisch anmutende Code beschreibt die Technischen Anschlussbedingungen (kurz: TAB) für Planung, Errichtung sowie Betrieb und Änderung von Kundenanlagen. Das Einheitenzertifikat wird ab dem 1. Juli 2017 zwingend benötigt, um Windenergieanlagen ans Netz anschließen zu können.

Für die Kunden des Unternehmens ist diese Situation äußerst ansprechend. Der Grund hierfür ist klar. Aufgrund der recht frühzeitigen Bereitstellung des Zertifikats können Abnehmer und Interessenten nun mit einer gewissen Planungssicherheit an die jeweiligen Projekte herangehen.

Weitere Zertifikate angekündigt

Für die Zukunft ist Nordex zuversichtlich, dass auch die entsprechenden Zertifikate für weitere Windenergieanlagen bald vorliegen werden. Konkret soll es um Anlagen der Generation Gamma (dritte Generation) und Generation Delta (vierte Generation) gehen. Weiterhin erwarte man in Kürze die Bescheinigung für den wichtigen Windkraftregler (EZA-Regler). Dieser steuert die Wirk- und Blindleistungsabgabe der jeweiligen Nordex-Windanlagen im Hinblick auf die aktuellen Forderungen des Netzbetreibers und ist damit die primäre Schnittstelle zwischen Anlage und Betreiber.

