Nordex: Diese Faktoren sind jetzt entscheidend

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nach der Gewinnwarnung und dem dadurch ausgelösten Kurseinbruch kommt die Nordex-Aktie nicht mehr richtig in die Gänge. Heute nimmt das Papier des Windmaschinenbauers in einem freundlichen Gesamtmarkt Kurs auf das Mehrjahrestief vom 27. Februar (13,10 Euro). Viele der ehemals positiv gestimmten Analysten sind mittlerweile auf die Seite der Bären gewechselt. So auch Jason Channell,...