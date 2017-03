Nordex: Dies wäre ein erstes positives Zeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

am Freitag hat der Noch-CEO von Nordex, Lars Bondo Krogsgaard, seinen Ausstieg zum 31. März bekannt gegeben. Das kommt überraschend, könnte allerdings einen positiven Effekt auf den Aktienkurs haben. Der neue Chef wird Jose Luis Blanco. Dieser ist bereits COO bei dem Unternehmen. Damit könnte sich in der nächsten Zeit möglicherweise eine strategische Neuausrichtung bei Nordex ergeben, die Hoffnungen auf einen zumindest nicht mehr fallenden Aktienkurs schürt.

Markttechnisch weiterhin angeschlagen

Markttechnisch bleibt der Kurs allerdings weiterhin angeschlagen. Zuletzt hat der Kurs im Zuge der Veröffentlichung der enttäuschenden Zahlen für das abgelaufene Jahr sogar die untere Trendlinie des seit Ende 2015 bestehenden Abwärtstrendkanals bei 16 Euro je Aktie unterschritten. Auch der 100- sowie der 200-Wochendurchschnitt befinden sich oberhalb des aktuellen Preises. Sollte sich der Kurs demnächst aufgrund des Chefwechsels weiter stabilisieren, dann könnte zunächst die besagte Trendlinie ins Auge gefasst werden. Der Wiedereintritt in den Trendkanal wäre ein erstes positives Zeichen. Danach könnte der 100-Wochendurchschnitt angepeilt werden, der derzeit bei 18,40 Euro je Aktie verläuft. Nach unten hin sollte die horizontale Unterstützungszone zwischen 10-11 Euro je Aktie nicht unterschritten werden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.