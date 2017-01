Nordex: Deutschland-Rekord!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Nordex. Denn auch wenn man die eigenen Ziele nicht ganz hatte erreichen können, so konnten immerhin im vergangenen Jahr in Deutschland so viele Aufträge eingeheimst werden wie nie: Mit einem Gesamtvolumen von 1,17 Mrd. Euro. So gab es allein im Dezember neue Aufträge für 89 Windkraftanlagen. Wie genau wirkt sich das auf die Zahlen aus?

Kurseinbußen! Auch in der letzten Woche hatte die Aktie des Hamburger Windturbinenbauers deutliche Kurseinbußen hinnehmen müssen. Diesmal weil man die eigenen Auftragsziele für 2016 knapp verpasst hatte. Die Neuaufträge hatten zwar auch dank der Übernahme von Acciona Windpower (AWP) im Jahresvergleich um 33,6 Prozent auf ein Volumen von 3,3 Mrd. Euro zugelegt, aber die eigentliche Zielmarke war eben 3,4 Mrd. Euro, also 3 Prozent mehr.

Enttäuschte Anleger! Bei den Anlegern kam die Nachricht nicht wirklich gut an. Dass das Ganze mit einem verschobenen Auftrag in Südamerika zusammenhing, war da auch nicht hilfreich.

Endlich gute Nachrichten! Nordex hat aber auch wirklich gute Nachrichten geliefert: So konnten im vergangenen Jahr hierzulande so viele Aufträge abgeschlossen werden wie nie zuvor und die Bestellungen aus Deutschland hatten ein Gesamtvolumen von 1,17 Mrd. Euro. Im Dezember alleine wurden 89 Windkraftanlagen in Auftrag gegeben.

Rekord durch Deutschlandgeschäft! Das hiesige Geschäft machte rund ein Drittel des gesamten Auftragseingangs von 3,3 Mrd. Euro aus. Mit der Übernahme von AWP hat sich die Marktkonzentrationen verschoben und Afrika und Europa machten 2016 nur noch für 65 Prozent aller Aufträge aus, während Nord- und Südamerika deutlich an Bedeutung gewonnen haben.

Wie geht es für Nordex nun weiter? Wir bleiben für Sie am Ball.

