Nordex: Deal für texanisches Mega-Projekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex (WKN: A0D655) heimst erneut ein Mega-Projekt ein. Diesmal wird Nordex einen 240-MW-Windpark in den USA ausrüsten. Es ist der erste in Übersee mit Delta4000-Turbinen des auf mittlere Windgeschwindigkeiten ausgelegten speziellen Turbinentyps N155/4.X. Insgesamt 50 Turbinen sollen die Windfarm in Texas schmücken.

Wie Nordex mitteilte, seien die speziellen Maschinen der Delta4000-Turbinengeneration mit ihrem 155-Meter-Rotordurchmesser für die gegebenen Standortbedingungen „ideal geeignet“ zur ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.