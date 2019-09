Nordex: Daran liegt es nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie von Nordex hat in dieser Woche fast drei Prozent an Wert verloren und ging am Freitag bei nur noch bei knapp über 9 Euro aus dem Handel. In der Tat hatte die US-Investmentbank Bank of America (BofA) die Bewertung der Aktie des Windturbinenherstellers an diesem Tag gleich mit „Underperform“ und einem Kursziel von 7,50 Euro aufgenommen. Ohne Offshore-Geschäft und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung