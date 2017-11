Nordex: Da zappelt jetzt ein dicker Fisch an der Angel!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

nachdem der Windkraftspezialist Nordex erst Ende der letzten Woche einen weiteren Folgeauftrag aus der Türkei ergatterte, folgt nun die nächste Erfolgsmeldung. So konnte der Konzern laut einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung einen Liefervertrag mit dem schwedischen Energieunternehmen Vattenfall, beziehungsweise mit dessem holländischen Stromversorger Nuon, unterzeichnen.

Ort, Umfang und Zeitplan

Ort: der niederländische Polder-Windpark „Wieringermeer“ (Provinz Nordholland). Umfang: 50 Turbinen des Modells N117/3600 (Delta-Klasse). Zeitplan: Installation ab März 2019 und Abschluss Ende des gleichen Jahres.

Windpark „Wieringermeer“ – ein lukrativer Standort

Der Windpark „Wieringermeer“ gilt als eines der größten Onshore-Projekte von Vattenfall in Europa. Laut Nordex-Informationen erreiche der Park „mit der hoch-effizienten N117/3600 aufgrund der Windgeschwindigkeiten von 8,6 Meter pro Sekunde einen überdurchschnittlichen Kapazitätsfaktor von 42 Prozent“. Und: Aufgrund des vergleichsweise niedrigen Schallausstoßes könne der Windpark mit „Volllast betrieben werden“, was sich wiederum positiv auf den Energieertrag auswirke, so Nordex weiter.

„Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer DNA“

Patxi Landa, Vertriebsvorstand bei Nordex, betonte: „Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer DNA, deshalb streben wir in unterschiedlicher Hinsicht nachhaltige Lösungen an.“ Denn: Am nur 60 Kilometer von Amsterdam entfernten Standort „gelten für die Geräuschentwicklung enge Grenzen, deren Einhaltung die Turbinen garantieren“.

In den Niederlanden errichtete die Nordex-Gruppe bis dato Windparks mit einer Gesamtleistung von 300 MW. Zum Vergleich: Der jetzige Auftrag umfasst alleine schon 180 MW Gesamtleistung. Das sind genau die Art von Aufträgen, die Nordex nun braucht, um das Vertrauen der Investoren am Aktienmarkt wieder zurückzuerobern.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.