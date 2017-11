Nordex: Chart im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

alles andere als langweilig bleibt es bei der Nordex-Aktie. Am Donnerstag ließ das Unternehmen von sich hören: Man biete ein „neues Soundkonzept“ an, was besonders für „schallintensive Standorte“ interessante Lösungen vorsieht, so Nordex. Um was es dabei geht: Manche Anlagen führen zu störenden Schallemissionen. Wenn die Leistung gesteigert werden soll, könnte das die entsprechenden Schallemissionen weiter erhöhen. Genau da setzt Nordex an: Das Lösungspaket namens „Xtended Power sound concept“ soll es ermöglichen, die Leistungen von Turbinen „bei gleichbleibender Schallemission“ zu steigern. Dies soll nun laut Nordex auch für Bestandsanlagen und nicht nur für neue Projekte ermöglicht werden.

Nordex: Schallemissionen im Blick

Der Aktienkurs könnte auch Unterstützung benötigen. Gewiss, die Gefahr, dass der Kurs unter 7 Euro fällt, sieht kurzfristig erst einmal abgewendet aus. Aber was sind das schon für Minimalziele! Es ist noch gar nicht so lange her, da kämpfte die Nordex-Aktie noch damit, im zweistelligen Kursbereich zu bleiben. Auf 12-Monats-Sicht stehen hier derzeit rund 55% Minus zu Buche. Ob da neue Soundkonzepte die Wende beim Aktienkurs bringen können, ist derzeit offen. Die Volatilität macht den Titel für eine Überraschung gut – nach oben oder unten.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.