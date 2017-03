Nordex – Chance des Jahres oder Griff ins fallende Messer?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis nach Gewinnwarnung im Februar personelle Konsequenzen gezogen werden. Jetzt muss nach einer Entscheidung des Aufsichtsrats der Konzernchef Lars Krogsgaard seinen Posten räumen. Für ihn springt José Luis Blanco ein. Begründet wurde dieser Wechsel an der Führungsebene von Nordex mit dem massiven Vertrauensverlust der Investoren und Anleger. Zumindest kurzfristig ist das Balsam für die geschundene Nordex-Seele. Die Aktie springt am 17. März um 5,3 Prozent nach oben.

Rein charttechnisch ändert das jedoch an der Situation kaum etwas. Nordex befindet sich noch immer im intakten Abwärtstrend. Erst der Sprung über die 15 EUR Marke könnte für erste Entwarnung sorgen. In diesem Fall könnte es dann weitere Kursgewinne bis ca. 16,50 EUR geben, wo dann die nächste noch härtere Bewährungsprobe auf die Bullen wartet.

Erst mit dem Sprung über den dort verlaufenden Kreuzwiderstand hätte Nordex die Chance wieder an alte Zeiten anzuknüpfen. Kurse im unteren 20 EUR Bereich wären in diesem Fall nicht ganz unrealistisch. Anleger, die nicht zocken wollen, sollten also ab jetzt die genannten Marken im Auge behalten und auf ein sauberes technisches Kaufsignal warten.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Beitrag von Christian Lehbau.