Nordex: Beunruhigende Stille!

Nein, so haben sich die Anleger den Start in die neue Börsenwoche bei Nordex sicherlich nicht vorgestellt: Die Papiere des deutschen Windturbinenherstellers rutschten am Montag zunächst um mehr als vier Prozent nach unten, bildeten bei 11,57 Euro am Vormittag ihr Tagestief aus. Kurz vor Weihnachten stand die Nordex-Aktie noch bei 12,84 Euro, seitdem allerdings ist der Wert ein wenig aus dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



