Nordex: Besserung in Sicht?

mit der Intensität eines Blitzes schlugen letzte Woche die News zu Nordex bei den Anlegern ein. Denn die Aktie zählt derzeit zu den meistgefragtesten Titeln auf Finanzportalen und gerade bei Spekulanten auf der Portfolio-Liste. Doch warum? Frank Holbaum hat sich dies letzte Woche näher angesehen.

Gefragt und unbewegt! Auch wenn die Aktie begehrt ist, sie hat sich am letzten Tag der vergangenen Woche kaum noch Bewegung gezeigt und auch das Minus von 0,3 % hat am technischen Bild nicht viel geändert.

Nicht überzeugend! Nordex befindet sich in den technisch-zeitlichen Dimensionen im Abwärtstrend und der langfristige Abwärtstrend, bei einem Abstand von fast 40 % zur 200-Tage-Linie, wird durch die stark ausgeprägten kurz- und mittelfristigen Abwärtstrends gestützt.

Gute Bewertungen! Immerhin 10 % der Bankanalysten raten bei der Nordex-Aktie zum „kaufen“, die Stimmung am Markt hat sich also nicht mehr geändert.

Verbesserung! Rein Charttechnisch konnte sich die Aktie trotz des laufenden Abwärtstrends etwas verbessern und Nordex konnte aktuell den Boden zwischen 13 und 14 Euro bestätigen. Setzt sich der Abwärtstrend fort, dann sollte es weiter abwärts gehen, so sagen technische und charttechnische Analysten.

Kann sich Nordex von dem Abwärtstrend verabschieden und gute Ergebnisse liefern? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.