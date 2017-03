Nordex: Besser aufgestellt denn je?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie gewann am Freitag 5,3 Prozent. Unmittelbar nach Ankündigung des Chef-Wechsels schoss der Aktienkurs in die Höhe, nachdem er tagsüber durchgehend im Minus notiert hatte (bis zu -1,3 Prozent). Ab 1. April wird in der Vorstandsetage der amtierende COO und bisher stellvertretende CEO José Luis Blanco das Sagen haben und den noch amtierenden Lars Bondo Krogsgaard...