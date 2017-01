Nordex: Bereit machen

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex sorgt für regelmäßiges Aufsehen in der deutschen Aktienlandschaft. Dies liegt auch am stetig interessanten Newsflow des Konzerns. Zuletzt konnte der Windmaschinen-Produzent aus dem TecDax einen 62-Millionen-Euro-Auftrag bekannt geben. So hat der Windkraftanlagenbauer in Argentinien zwei Aufträge über 148 Megawatt erhalten. Damit sei den Hamburgern der Einstieg in den...