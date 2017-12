Nordex: Beginnt das neue Jahr so wie das alte Jahr aufgehört hat?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex hat die jüngste Erholung in den vergangenen Tage letztlich eindrucksvoll bestätigt. Chartanalysten vermuten, der Wert habe die Chance auf außergewöhnliche Comeback-Gewinne, sofern die Notierungen nicht eine überraschende Kehrtwende vollziehen. Es sieht danach aus, als seien auch kurzfristig mehr als 10 % Gewinn für den Wert drin. Nun klopft die Aktie an einer wichtigen Obergrenze an. Im Detail: Die Kurse sind auch an diesem Freitag, dem letzten Handelstag des Jahres, leicht gestiegen. Damit bestätigt sich ein erstes kleineres Comeback in einem allerdings übergeordneten Abwärtstrend, so die allgemeine Einschätzung. Denn auf einen massiven Kurssturz von gut 12 Euro auf das Mehrjahrestief bei 7,18 Euro folgte in den vergangenen gut 6 Wochen ein Comeback, das der Aktie einen Kursgewinn von mehr als 20 % bescherte. Die Aktie sollte nun an der Obergrenze von 9 Euro rütteln. Hier hatten sich im November erste Unterstützungen herausgebildet, die jetzt wiederum einen deutlichen Widerstand darstellen könnten.

Dennoch sieht die Dynamik der vergangenen Wochen so aus, als sollten 9 Euro schnell zu überbrücken sein. Darüber dann ginge es auf 10 Euro zu. Hier befindet sich eine Hürde, die noch einmal magischer wirkt. Denn zum einen waren hier schon erfolgreich Unterstützungen im September etabliert worden. Zum anderen sind runde Marken an sich ein Anziehungspunkt. Nach unten hin sollten auf kurzfristige Sicht zumindest 8 Euro unterstützen.

Nach den bereits an dieser Stelle gemeldeten Aufträgen aus Frankreich gab es keine neuen wirtschaftlich relevanten Informationen mehr in den letzten Tagen. Unter den fundamental orientierten Analysten sind noch immer 5 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten und 60 % plädieren für einen Verkauf.

Technische Analysten: Es wird knapper!

Technische Analysten attestieren der Nordex-Aktie formal einen Abwärtstrend. Allerdings sind die kurzfristigen Trendsignale aufwärts gerichtet. Es sieht also wieder besser aus. Formal jedoch liegt noch ein Verkaufssignal bis zu Kursen von 11,04 Euro vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.