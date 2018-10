Nordex: Die Bären machen weiter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Oktober 2018 ist für die Aktionäre des Windkraftspezialisten Nordex bislang kein guter Monat. Die Aktie, die seit Monaten um eine Bodenbildung bemüht ist, hat mit dem Rückfall unter 8,29 und 8,16 Euro zwei wichtige Unterstützungen durchschlagen. Damit droht all das, was die Käufer in den letzten Monaten erreichen konnten, wieder verspielt zu werden.

Ende September war die Welt für die Nordex-Aktionäre noch halbwegs in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.