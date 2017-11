Nordex: Die Bären behalten die Kontrolle … noch

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Das neue Rekordtief bei den Analysten-Kurszielen, am Montag mit fünf Euro von Goldman Sachs ausgerufen, erschreckte die Marktteilnehmer offenbar nicht mehr allzu sehr. Man hat sich daran gewöhnt, dass manche Analysten Trends verlängern … und man weiß, dass das keineswegs zwingend die Zukunft der Aktie vorzeichnet. Und so hatte Nordex (ISIN: DE000A0D6554) schon bald darauf, am Mittwoch, einen äußerst starken Tag, der den Kurs aus dem kurzfristigen Abwärtstrend hinaustrug – und nahe an die 20-Tage-Linie.

Wir hatten diese Linie am Mittwoch als kurzfristig entscheidende Hürde gesehen – das scheint sich derzeit zu bestätigen. Denn kaum kam der Kurs diesem gleitenden Durchschnitt nahe, kam erneut Abgabedruck auf. Die Bären, sprich diejenigen, die die Aktie seit Wochen und Monaten leer verkaufen und damit auch Erfolg haben, geben diese Linie nicht auf. Aber das wirkt schon ein wenig bemüht, wie eine „offensive Defensive“, das vorsorgliche verkaufen der Aktie um zu verhindern, dass ein Punkt überschritten wird, an dem Stop Loss-Orders greifen und die Bären ihre Short-Positionen schließen, indem sie die vorab geliehenen und dann verkauften Aktien zurückkaufen. Denn klar ist:

Wenn es dazu in größerem Umfang kommt, vereinen sich diese Käufe der ihre Positionen schließenden Bären mit den Käufen regulärer Marktteilnehmer, während auf er Verkäuferseite gähnende Leere herrschen würde. Denn wer verkauft als bullisher Anleger Nordex, wenn die gerade mit dem Anstieg über die 20-Tage-Linie ein positives Signal ausgesendet hat? Und welcher „Shortie“ geht gerade da erneut Short, wo andere Bären eindecken? Ein Kurssprung wäre die Folge – und das soll vermieden werden, indem Nordex von der 20-Tage-Linie fern gehalten wird. Damit ist diese Linie jetzt umso wichtiger: Wenn es gelingt, einen Schlusskurs zu schaffen, der klar über diesem aktuell bei 8,00 Euro verlaufenden gleitenden Durchschnitt läge, könnte hier richtig was geboten sein!

