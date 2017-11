Nordex: Der Ausverkauf geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex hat nach einem hoffnungsvollen Wochenbeginn am Dienstag und am Mittwoch weitere Verluste hinnehmen müssen. Die Aktie gab gestern – abhängig vom ausgewählten Börsenplatz – um bis zu 5 % nach und hat damit aus charttechnischer Sicht nun endgültig den Weg nach unten bestätigt. Die Aktie findet bis in den Bereich von 5 Euro keine nennenswerten Unterstützungen mehr vor. Die Aussichten sind überaus bescheiden, dass sich die Lage aufhellen könnte.

Zudem gab es nun ernüchternde Nachrichten aus dem Unternehmen, wonach die „derzeitigen Probleme in der Windenergiebranche“ Nordex hart treffen würden. Konkret bedeutet dies, dass das Unternehmen nach schwachen Zahlen für das vergangene Quartal nun auch einen düsteren Ausblick im Hinblick auf das Umsatzziel für das gesamte Geschäftsjahr verkündet hat. Nur 5 % der fundamentalen Analysten sind der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Unklar ist, was hier noch einen „Kauf“ rechtfertigen würde. 50 % sind weiterhin der Meinung, die Aktie müsse „gehalten“ werden. 45 % wollen den Wert nunmehr „verkaufen“.

Die Tendenz allerdings ist klar. Formal ist ein neues 4-Jahres-Tief markiert worden. Wie lange die Talfahrt noch anhält, lässt sich nicht abschätzen.

Technische Analysten senken den Daumen

Auch technische Analysten sehen sich bestätigt. In allen zeitlichen Dimensionen ist der technische Trend negativ, der gleitende Durchschnitt wurde jeweils zweistellig unterschritten. Hier sieht es nach einem anhaltenden Kursrückgang aus.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.