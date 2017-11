Nordex: Die Ausgangslage ist klar!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

Nordex konnte zuletzt wieder etwas klettern. Einige Investoren kaufen und bieten höhere Kurse. Chartanalysten sind allerdings noch immer der Auffassung, dass die Aktie in einem übergeordneten und starken Abwärtstrend verlaufe. Daher erwarten sie Kursrückgänge von bis zu -55 %. Im Einzelnen:

Nun hat die Aktie annähernd 8 Euro wieder erreicht und musste den Angriffsversuch auf diese Hürde dann sogleich wieder abbrechen. So jedenfalls ist der Eindruck, nachdem der Wert binnen einer Woche immerhin 10 % (!) an Wert gewonnen hatte. Ausgehend von 7,18 Euro, einem aktuell noch gültigen 4-Jahres-Tief vom 15. November, ging es wieder etwas nach oben. Unter dem Strich jedoch beträgt das Minus innerhalb eines Monats noch immer mehr als 12 %. Insofern hat sich am Gesamtbild wenig geändert.

Die Aktie dürfte nach Auffassung wirtschaftlich orientierter Analysten zudem darunter leiden, dass eine ungünstige Geschäftsentwicklung erwartet wird. Nur 5 % der Experten stimmen für einen „Kauf“. 30 % wollen derzeit „halten“, aber 65 % ziehen einen „Verkauf“ vor.

Technische Analyse: Klarer Fall

Technische Analysten sehen Nordex ebenfalls im Abwärtstrend. Die Kurse verlaufen in allen zeitlichen Dimensionen unterhalb ihrer gleitenden Kursdurchschnittswerte. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf fast 58 %, was für einen starken Abwärtstrend spricht. Hier liegt ein klares Verkaufssignal vor!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.