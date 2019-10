Nordex: Der Aufschwung hat es in sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nachdem die Nordex-Aktie zwischen Juli und September deutlich abgegeben hat, von fast 15 Euro ging es zurück bis 8,86 Euro, hat sich das Chartbild wieder deutlich aufgehellt. Die Papiere des Windturbinenherstellers aus Norddeutschland legten allein in den vergangenen sieben Tagen um gut fünf Prozent zu. Am Montag erreichte Nordex zeitweise 11,75 Euro, ein weiteres Plus von mehr als zwei Prozent. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



