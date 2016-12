Nordex: Auf geht’s!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Genau so sieht ein bullisher Impuls aus: Nordex hat heute Vormittag den Ausbruch aus der in den letzten Wochen entstandenen, aufsteigenden Dreiecksformation geschafft. Und zwar mustergültig. Jetzt muss die Aktie diesen Ausbruch nur noch bis zum Handelsende verteidigen.

Aus Sicht der Rahmenbedingungen gab es ohnehin gute Argumente, die Aktie „da unten“ herauszuholen. Die Unternehmenssituation scheint nach allem, was man weiß, auf soliden Füßen zu stehen, immer wieder werden neue Aufträge gemeldet … und die meisten Analysten sehen die Aktie vom Kursziel her klar über dem momentanen Niveau. Und dass die rückwärts gerichtete Denkweise des anstehenden US-Präsidenten mit Blick auf erneuerbare Energien wirklich ein Problem für Nordex würde, ist nicht nachvollziehbar. Jetzt scheint man langsam wieder Zutrauen zu finden – und das äußert sich in einem spannenden Chartbild:

Getragen von der November-Aufwärtstrendlinie als untere Begrenzung des ansteigenden Dreiecks und der 20 Tage-Linie lief Nordex in den vergangenen Tagen mit moderatem Tempo an die obere Begrenzung der Formation heran und vollzog haute Früh den Ausbruch über die Hürde bei 19,87 Euro. Das nächste Kursziel wäre jetzt die untere Begrenzung der „alten“ Seitwärtsrange bei 21,65/22,05 Euro.

Die zu erreichen kann schnell gehen … was darüber hinaus möglich ist, könnte indes erst dann ausgelotet werden, wenn die nächsten Quartalszahlen, voraussichtlich Anfang Februar, anstehen … es sei denn, es kommen vorher noch überraschende „good news“, was sich, wie es bei Überraschungen in der Natur der Sache liegt, natürlich nicht vorhersehen lässt. Aber als Fazit bleibt: So muss ein Breakout aussehen … das sieht gut aus.