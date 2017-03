Nordex: Auf dunkle Wolken folgt Sonnenschein?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Es gibt relativ wenig, was Nordex-Anleger sich von der Bekanntgabe des Geschäftsberichts für 2016 am 30. März an Informationen erhoffen können. Schließlich kommunizierte Nordex in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv mit dem Markt. Den Anlass dazu gaben mehrmals eigens gemachte Prognosen, die korrigiert werden mussten. Insofern sind die wichtigsten Eckzahlen der Guidance...